12 élèves du Sacré-Cœur de Mons en finale du concours scientifique Cansat

Sous l’impulsion de leur professeur de sciences, François Stras, 12 élèves de l’Institut du Sacré-Cœur de Mons sont parvenus à atteindre la finale du concours scientifique national “Cansat”. Pour parvenir jusque-là, ils ont dû confectionner un système électronique comprenant un capteur de pression, de température ainsi qu’un petit ordinateur et une radio qu’ils ont introduits dans une canette de coca. Ils ont ensuite dû connecter toutes les composantes électroniques ensemble pour pouvoir enregistrer les valeurs de température et de pression et les envoyer d’une radio à une autre. Ils ont également su convaincre le jury et les autres concurrents lors d’une présentation de cinq minutes en anglais.