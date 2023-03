39 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques bientôt installés à Mons

Lors du dernier conseil communal, un accord de principe sur l’adhésion à un appel à intérêt pour la mise en place de bornes de recharge pour voitures électriques a été validé. Ce dernier permettra de mieux équiper le territoire montois pour ce genre de véhicules, de plus en plus nombreux à circuler. “La mise en place de ces bornes s’inscrit dans le cadre du plan de relance du Gouvernement wallon, qui vise à amplifier le déploiement d’infrastructures de rechargement pour véhicules et vélos électriques sur le domaine public par les pouvoirs locaux”, explique-t-on du côté de la ville.

Concrètement, ce plan prévoit le déploiement de 39 bornes à Mons, “ce qui souligne l’importance accordée à la transition énergétique et à la mobilité durable dans notre ville.” Une analyse technique menée en collaboration avec IDEA et Ores a permis d’identifier 39 emplacements. En parallèle, la Ville a également adhéré à une centrale d’achat lancée par la Province, en vue de placer 13 bornes supplémentaires.

Le projet représente un investissement de 100 000 euros, couvert par un subside POLLEC. La pose de ces nouvelles bornes est attendue pour juin 2023. “Le Collège est fier de contribuer à ces initiatives ambitieuses et de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de mobilité électrique. Cela s’inscrit dans une démarche de développement durable et de préservation de l’environnement, tout en répondant aux exigences d’une mobilité urbaine moderne et efficace.”

La Ville de Mons entend continuer à travailler “en étroite collaboration avec les autorités régionales et provinciales” pour atteindre ses objectifs en matière de mobilité durable et de transition énergétique.

Voici les emplacements retenus :