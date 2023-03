La police arrive et constate que la blessure n’est pas très grave. Jean ne perd même pas une goutte de sang dans l’aventure. Il a seulement la trace de l’impact d’une bille sur la peau, ce qui est néanmoins très douloureux.

Jean dénonce son voisin, Johnny, dont le second prénom est Jean-Philippe. Bercé probablement trop près d’une enceinte répétant en boucle les tubes du taulier du rock français, Johnny a du mal à comprendre ce que lui demande le président du tribunal, lequel est obligé de lever la voix pour se faire entendre.

- Vous reconnaissez avoir tiré vers votre voisin avec une arme airsoft ? insiste le magistrat.

- Oui, c’était en jouant.

- Dans le dossier, il est indiqué que vous avez agi sur un coup de tête.

- Non. Je l’ai touché involontairement.

Transaction impayée

Le juge constate que, au moment des faits, Johnny était en libération conditionnelle depuis le 16 octobre 2021. Il ne peut plus boire, ni consommer de produits stupéfiants. Il jure qu’il était clean et qu’il ne touche plus à l’alcool depuis un an et demi.

”Le parquet lui a proposé une transaction de 500 euros, qu’il n’a pas payée. Je constate que ce monsieur a huit antécédents de roulage et quatre antécédents correctionnels pour des vols avec violence. Une peine d’un an et une amende de 500 euros s’imposent”, requiert le substitut du procureur du roi.

Du côté de la défense, Me Pol Descamps souhaite que les portes du pénitencier restent fermées pour son client. “La prévention de coups et blessures est difficilement contestable. Il s’agit d’une bêtise de la part de mon client. Pour le port d’une arme sans motif légitime, vous apprécierez si cette arme entre dans le cadre de la loi”, déclare l’avocat qui plaide une peine de travail.

Jugement dans la seconde moitié du mois d’avril.