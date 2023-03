Les travaux du square Roosevelt impactent le musée Duesberg : “Je n’ai plus qu’à fermer le musée, dès demain”

Pour François Duesberg, il s’agit d’une catastrophe. “Les accès au musée sont rendus extrêmement compliqués et plus aucun parking n’est disponible pour les visiteurs. Je devais accueillir dans les prochains jours un groupe de 34 personnes. Je n’ai plus qu’à tout annuler, à fermer le musée”, regrette-t-il, la voix larmoyante. “Le musée est encerclé de barrières. Je ne pense pas avoir mérité cela. Je suis désormais enfermé dans une prison. Dorée, certes, mais une prison tout de même.”

Le Musée Duesberg se situe dans le périmètre de rénovation du square Roosevelt. ©A. Lcx.

En mauvaise santé et approchant les 90 ans, le baron peine à se déplacer. “Le représentant de la ville et le représentant de la société en charge des travaux n’ont pas eu la moindre compassion pour mon état de santé, ironisant même sur celui-ci en me disant que je pouvais bien marcher, comme tout le monde, et que ce n’était pas leur problème.” Via son chef de projets, François Duesberg a ainsi adressé un courrier à la directrice générale de la ville de Mons.

”Le Baron Duesberg me demande de vous signaler sa plus grande détresse vu la manière dont d’emblée les travaux débutent, en niant totalement les activités jouxtant le square et en particulier les accès au musée. Ceci provoque une vive inquiétude en terme muséal mais aussi au sujet des accès de secours pour Monsieur le Baron”, écrit-il. “J’ai par ailleurs pris contact avec le géomètre pour effectuer l’état des lieux ce mercredi matin. Je vais voir dans quelle mesure il est possible de flécher le musée, à distance de parking, ce qui ne semble pas évident.”

Des travaux nécessaires

De son côté, la ville insiste sur le fait tous les accès sont laissés libres. “Il y a un cheminement piéton, avec une signalétique précise, qui a été prévu. Le musée est donc tout à fait accessible. Les services de secours ont eux aussi accès à tout moment au musée en cas de besoin. Si Monsieur le Baron éprouve la moindre difficulté durant la mise en œuvre du chantier du square, il peut solliciter à tout moment Monsieur Legrand, qui est le surveillant de chantier de la Ville de Mons.”

Et de poursuivre : “Des contacts ont d’ailleurs déjà eu lieu à plusieurs reprises entre Monsieur le Baron et le surveillant. Par ailleurs, une réunion citoyenne – à laquelle il n’a pas assisté – a également été organisée. Tous ces éléments ont été expliqués par l’Échevin des Travaux, les services de la Ville, l’entreprise en charge des travaux, ainsi que les services de police. La rénovation du parc, des voiries, des trottoirs et de l’égouttage, ainsi que la mise en lumière du Square Roosevelt est un grand projet de mise en valeur de ce quartier à la fois historique et patrimonial.”

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des chantiers de rénovation entrepris par la ville, par exemple au niveau du square Saint Germain récemment. “Si la Ville a veillé à ne pas réaliser les travaux de rénovation du Musée Duesberg à la demande de Monsieur le Baron, elle se doit bien évidemment d’avancer avec la rénovation patrimoniale du quartier qui l’entoure, car cela aura une plus-value très importante pour le quartier et le centre historique de Mons.”

Désormais lancés, les travaux se poursuivront… Au grand dam du baron.