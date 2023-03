8 individus arrêtés pour détention et vente de produits stupéfiants suite à un contrôle de police de la zone Mons/Quévy

“À la vue du véhicule de police, les deux suspects adoptent un comportement d’évitement de sorte que les Inspecteurs de Police procèdent à leur contrôle. À la forte odeur de cannabis émanant de l’habitacle, un contrôle approfondi du véhicule est effectué dès l’arrivée d’une équipe PUMAS venue en renfort. Le contrôle mènera à la privation de liberté des deux suspects par le Parquet pour détention et vente illégale de produits stupéfiants”, indique la zone de police de Mons/Quévy.

Au cours des divers devoirs, l’équipe PUMAS, l’équipe ANPR et le Service Enquête et Recherche de la Zone de Police Mons-Quévy arrêteront huit personnes. Ils procédèrent également à la saisie de sept téléphones, 1 485 euros, 184,82 grammes de cannabis, 44,36 grammes de Cocaïne, 4,97 grammes de XTC/amphétamines, 84,88 grammes de résine de cannabis, 71,65 grammes de kétamine ainsi que de deux couteaux, 627 sachets de conditionnement, un carnet de comptes, des balances de précision, un ordinateur portable et un véhicule.

“Orientés par le Plan zonal de Sécurité 2020-2025, nos Policiers poursuivent la lutte contre le trafic de stupéfiants afin de sécuriser davantage notre territoire”, conclut la zone de police Mons/Quévy.