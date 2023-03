Jurbise : la commune se prononcera contre le projet Envirolead et demandera le retrait du permis octroyé

La mobilisation se poursuit pour s’opposer à la construction d’une usine de recyclage de plomb dans le zoning de Ghlin. Le comité de riverains a ainsi rassemblé près de 10 500 signatures et prendra prochainement la route du parlement afin d’aller plaider sa cause et exposer ses arguments. Dans l’intervalle, la sensibilisation de la population et du monde politique continue.