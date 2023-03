Mons’Trail, le nouvel événement sportif organisé dans le bois d’Havré

”Sous cette forme, sous l’intitulé Mons et sous l’impulsion de la ville, il s’agit d’une première dans la région”, précise Martine Salomon, chargée de communication pour Monsports. “On constate que la course à pied et les trails sont des sports de plus en plus populaires. Les pratiquants se donnent rendez-vous les week-ends pour participer à des événements encadrés.”

Il n’en fallait pas plus pour que l’envie d’en proposer un dans la Cité du Doudou ne naisse. “On proposera deux parcours : l’un de 11 kilomètres, l’autre de 25 kilomètres. Ils seront ouverts à tous les traileurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Ils évolueront principalement dans le bois d’Havré, sur des tracés composés de sentiers, de chemins de randonnée.”

Du mont panisel aux minières néolithiques de Spiennes en passant par les sentiers du bois d’Havré, les participants pourront profiter des campagnes montoises tout en restant à un pas du centre-ville et de sa vie urbaine. “C’est ce que nous apprécions tout particulièrement à Mons. On passe du bois à la ville en quelques minutes à peine !", souligne encore Martine Salomon.

L’événement se tiendra donc d’ici quelques semaines pour la toute première fois. Mais l’organisation entend bien un faire un événement annuel, et accessible à toutes les bourses. L’inscription, obligatoire, ne s’élève en effet qu’à cinq euros. “On souhaite promouvoir la pratique d’un sport et il n’est pas question que l’aspect budgétaire soit un frein.” 250 places sont désormais ouvertes.

Pour les 25 kilomètres, les dossards seront à retirer dès 8 heures, pour un départ à 9 heures. Pour le parcours de 11 kilomètres, ils seront à retirer à 9 h 30 pour un départ à 10 h 30.