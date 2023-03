Mons : l’enseigne Al’Keket propose désormais des pots de pâte à cookie crue

Depuis ce mercredi, les plus gourmands pourront se régaler autour d’un pot de cookie dough, comprenez une pâte à cookie maison, agrémenté de quelques toppings et bonbons. “Le client choisit la base de sa pâte à cookie. Nous proposons actuellement six goûts : classique, chocolat blanc, chocolat au lait, beurre de cacahuète, fleur de sel ou caramel beurre salé”, explique la gérante.

”On ajoute ensuite les toppings : caramel, Kinder bueno, Nutella, spéculos, chocolat noir,… Et, si on le souhaite, différents suppléments, par exemple Oréo, Kinder Bueno, M&Ms, bonbons,… Nous avons lancé le concept ce mercredi et les premiers retours sont extrêmement positifs. On tient à préciser que tout est fait maison. On a dû chercher un peu pour obtenir une pâte qui nous plaisait, on a testé plusieurs recettes, mais on obtient aujourd’hui une pâte délicieuse qui fond dans la bouche.”

Dès la semaine prochaine, ce sont 12 goûts qui seront proposés à la vente. “On ne se précipite pas, on attend de voir ce que ça va donner mais on est confiantes : à Mons, la boutique se porte très bien. Les clients sont très ouverts d’esprit et aiment découvrir de nouvelles choses. On espère du coup pouvoir ouvrir un second magasin, exclusivement dédié à la pâte à cookie.”

Sara Barcellona est consciente qu’il vaut mieux ne pas se précipiter. Les boutiques Al’Keket ouvertes à Tournai et à La Louvière ont en effet connu un véritable flop, si bien que d’importantes sommes ont été perdues dans ces projets. “Il faut essayer pour savoir si ça fonctionne, malheureusement. À Mons, certains ne croyaient pas du tout en mon concept de kékéterie. Et pourtant, je suis toujours là !”

Fonceuse, la jeune femme a à cœur de proposer des produits que l’on ne retrouvera pas ailleurs. “Ça ne m’intéresse pas d’aller empiéter sur d’autres commerces. Proposer des cookies, des brownies ou des cupcakes que l’on retrouve déjà ailleurs, je n’en vois pas l’intérêt.” Pour l’été, des glaces en forme de kekette seront mises en vente. De quoi se rafraîchir de façon originale…