Multiplication des travaux dans le centre-ville de Mons : la ville promet des aides aux commerçants touchés

”À cause d’un manque d’anticipation du collège communal, la ville est paralysée”, peste le groupe d’opposition Mons en Mieux (MeM). “Afin de ne pas perdre des subsides européens prévus depuis des années pour notre ville, des travaux fleurissent partout à Mons : place Nervienne, square Roosevelt, quartier de la gare, hypercentre, rue du 11 novembre… Si certains travaux peuvent être nécessaires, ce manque d’anticipation crée de nombreux désagréments pour tous les Montois, les écoliers, les étudiants, les personnes à mobilité réduite et surtout nos commerçants !”

Sur les réseaux sociaux, l’avis général est plutôt unanime : circuler à Mons relève pour l’instant du parcours du combattant. Une situation dont la ville de Mons se dit bien consciente. “Nous comprenons bien les difficultés rencontrées par les différents usagers depuis quelques jours à la suite du lancement de la rénovation du Square Roosevelt et de la Place Nervienne. Le discours porté par l’opposition locale reste cependant très simpliste et contradictoire avec ses propres demandes.”

Transformer le centre-ville

La Ville rappelle ainsi que ces deux projets “vont permettre de transformer positivement le centre-ville”, qu’ils ont été lancés en début de mandature 2019 et 2020 et impliqué plus de trois ans de procédures très lourdes. “Ce n’est pas pour rien que la plupart des grands projets se font toujours en fin de mandat dans les communes. Mais bien sûr, mener de telles opérations structurantes a des conséquences sur nos habitudes et sur le quotidien.”

Dès lors, pourquoi tout lancer simultanément ? Dans le quartier de la gare, “le chantier de la gare SNCB se terminera à la fin juin pour ce qui concerne la Place Léopold. En attendant, indépendamment du chantier de la SNCB, la Ville a l’obligation d’avancer avec la rénovation du square Roosevelt car des délais d’exécution lui sont imposés pour dépenser les quatre millions de subsides européens obtenus.”

Et de poursuivre : “Les délais du chantier ont cependant été réduits au maximum et la plus difficile période de cohabitation du chantier de la gare (et de la place Léopold) avec celui du square sera limitée à trois mois”, annonce la ville. “Le Collège communal est bien conscient des désagréments causés et mettra en œuvre des aides importantes pour les commerçants impactés, comme il l’a fait durant le Covid.”

En ce qui concerne la place Nervienne, “les délais fixés par l’Europe sont les mêmes.” La ville rappelle qu’un parking alternatif est proposé mais que ce dernier n’est encore que très peu utilisé. Une campagne de communication renforcée sera dès lors lancée dans les prochains jours. “Il faut cependant garder à l’esprit que le centre commercial de la ville reste totalement accessible : tous les principaux axes (rue de Nimy, rue d’Havré, rue Masquelier, rue des capucins ou Avenue d’Hyon) sont accessibles, de même que les parkings couverts (piétonnier, rues d’Havré et de la Halle). Il faut donc bien rappeler que l’accès à la Ville reste tout à fait aisé, avec un peu de bonne volonté.”

De nouveaux panneaux de signalisation et des aides pour les commerçants

La ville annonce encore qu’elle proposera prochainement “des incitants complémentaires en matière de stationnement en ville, afin de renforcer l’attractivité du centre-ville. La durée des deux chantiers a été réduite à 9 mois environ, ce qui constitue un tour de force. Cependant, la volonté communale est d’améliorer et de renforcer les dispositifs mis en place par les entreprises de chantier, notamment en termes de signalisation. Ce travail sera concrétisé dans les prochains jours, le temps nécessaire pour produire les panneaux additionnels.”

Bref, la seule solution réside en la patience, le temps que les travaux soient terminés… “Nous sommes conscients qu’il s’agit de changer des habitudes bien ancrées parmi les différents usagers de ces quartiers. L’objectif, partagé par la majorité des gens, est de rendre ces espaces plus attrayants et plus agréables. Ils génèrent des désagréments mais répondent à de réels besoins. Leur durée sera strictement limitée, et les impacts sur les commerçants seront pris en compte via des aides importantes et spécifiques.”

Enfin, la ville précise que plusieurs chantiers privés et mis en œuvre par des impétrants gênent actuellement la circulation dans quelques rues. “Une fois achevés, la Ville a décrété un moratoire sur ce type de chantiers, qui ne seront plus acceptés durant les mois à venir.” Ce sera toujours ça de pris, diront certains.