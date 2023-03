Le centre interculturel de Mons-Borinage à la rencontre de ses (futurs) partenaires

Le Centre Interculturel de Mons et du Borinage entend renforcer les liens avec ses (futurs) partenaires. Le centre régional pour l’intégration des personnes étrangères, l’un des huit que compte la Wallonie, souhaite en effet mettre en place diverses actions visant à faire connaître davantage ses missions et créer de nouvelles synergies. En 2023 et 2024, la campagne “Le CIMB près de chez vous” battra ainsi son plein.