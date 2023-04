Les riverains de la rue de Boussoit, à Havré, n’ont pas trouvé leur apaisement

”La rue de Boussoit souffre de trois grands problèmes depuis de nombreuses années”, a rappelé ce dernier. “La vétusté de la voirie causant des vibrations dans les habitations, la vitesse excessive et un risque accru d’inondations.” Le conseiller d’opposition avait déjà interpellé le collège communal en 2021 et en 2022 afin de prendre connaissance d’éventuelles solutions sur les trois problématiques.

”En 2023, nous voilons toujours au même stade, avec des riverains désabusés et fatigués d’implorer les autorités communales. Face à cette situation, ils ont le sentiment légitime d’avoir été oubliés. Bien que la rue soit un axe important qui relie le territoire montois au territoire louviérois, elle ne semble pas être considérée comme étant une priorité aux yeux du Collège Communal.”

”En outre, comme si cela ne suffisait pas, l’absence de dispositif ralentisseur permet à certains chauffards de considérer la rue comme une piste de course. Ici aussi, malgré plusieurs demandes, aucune solution n’a été apportée jusqu’à présent.” Désireux de savoir si des mesures pouvaient être envisagées, à court, à moyen et à long sur les trois thématiques.

Le travail se poursuit

De son côté, Stéphane Bernard a rappelé qu’il s’était rendu sur place à plusieurs reprises et avait rencontré des riverains. “Des éléments techniques leur ont été expliqués. Et depuis, les services ont travaillé sur les différents dossiers. En ce qui concerne l’état de la voirie, c’est un fait : elle est constituée de plaques de béton, vieillissantes, qui engendrent des vibrations. Malheureusement, il est impossible de traiter, en une seule mandature, toutes les rues qui nécessiteraient des investissements.”

Et de rappeler qu’Havré avait déjà bénéficié d’importants investissements, soit quelque neuf millions d’euros pour cette mandature. “D’autres rénovations pourront être envisagées dans le cadre du prochain plan pluriannuel, sous réserve des possibilités budgétaires.” En d’autres termes, ce ne sera pas possible pour l’instant. Quant à la problématique de la vitesse excessive, l’échevin rappelle que des chicanes et ralentisseurs sont déjà présentes.

”La Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a été saisie sur cet aspect et devra se prononcer sur l’aménagement de ralentisseurs, en concertation avec les agriculteurs et en tenant compte du charroi important, notamment de bus, et avec accord de la police.” Enfin, concernant les inondations, l’échevin précise que le dossier “avance bien.”

Des rencontres avec les agriculteurs

Et ce même si la problématique est “principalement concentrée sur un terrain privé”, sur laquelle la ville n’a pas de droit réel. “Le travail avec les agriculteurs est en cours. No services environnement et développement économique ont rencontré des agriculteurs de la rue pour discuter d’actions à mettre en place. Ils se sont montrés réceptifs et coopératifs. Certains travaux ont déjà été réalisés, par exemple la création de bandes enherbées et la l’aménagement de fascines.”

Pour l’échevin, il apparaît clair qu’il n’est “pas correct de dire que rien n’a été fait.” Pour autant, Mathieu Veltri s’est montré critique, rappelant que cela restait insuffisant et que les riverains n’avaient pas trouvé satisfaction grâce aux solutions jusqu’ici avancées.