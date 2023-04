200 entreprises et forces vives réunies pour la première édition de l'UMons Innovation Network event

Citons Elio Di Rupo, ministre-président de la Wallonie, Willy Borsus, vice-président de la Wallonie et ministre de l'économie, de la recherche et de l'innovation (ce dernier interviendra à distance) ou encore Thomas Dermine, secrétaire d'état pour la relance et les investissements stratégiques. La ministre de l'enseignement supérieur, Valérie Glatigny, sera quant à elle représentée par Nathalie Leboeuf, conseillère recherche scientifique au sein du cabinet.

La soirée affiche d'ores et déjà sold-out, preuve de l'engouement que suscite ce genre de réunions. "Les participants auront l’occasion de s’informer de manière efficace et conviviale de l’opportunité que représente l’UMONS Innovation Network", communique l'université. "Mis en place pour aider ses membres à plus collaborer, pour plus d’interactions et d’efficacité, l’UMONS Innovation Network vise à faciliter et à développer les partenariats autour de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat pour répondre aux besoins et défis de la société."

Depuis quelques années, l’UMONS, qui s’appuie sur une recherche d’excellence, a tissé des liens très étroits avec un ensemble de partenaires reconnus dans leurs domaines, via entre autres des projets de recherche et des chaires. "Cette alliance, unique en Belgique, nous permet de mener une recherche fondamentale, stratégique et appliquée", précise Philippe Dubois, recteur.

Pour ce dernier, ce premier événement s'inscrit dans une suite logique alors que l'université a récemment lancé le label "UMONS Innovation Center" (UMIC), qui permet de mettre en avant le partenariat étroit que l’Université entretient avec ses centres de recherche. La complémentarité avec les chercheurs de l’UMONS permet ainsi de travailler sur tout projet d’innovation, quel que soit le niveau de maturité de la technologie.

« L’UMONS vise, à travers les UMONS Innovation Centers, à assurer un continuum de la recherche sur toute l’échelle TRL (en anglais "technology readiness level", qui peut se traduire par niveau de maturité technologique, NdlR). De cette manière l’UMONS et ses UMICs peuvent répondre plus rapidement et efficacement aux défis de la société et aux besoins de leurs partenaires socio-économiques », poursuit Ruddy Wattiez, Vice-Recteur à la Recherche, à l’Innovation et à l’Entrepreneuriat.

Côté entreprise, épinglons les représentants et responsables d'Alstom, B-Sens, Rolex, I-Care Group, Vesuvius et l'intercommunale IDEA. La soirée sera animée par Sylvie Honoré, de la RTBF, et se clôturera en musique avec un showcase d'Alice on the Roof.

