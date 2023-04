Multiplication des chantiers à Mons : la ville annonce différentes mesures pour le commerce, les parkings et les usagers faibles

Si du côté de la ville, on met surtout en avant “la transformation positive et l’embellissement du centre historique de Mons”, du côté des riverains, commerçants, travailleurs et étudiants, on déplore surtout les difficultés à circuler et à s’y retrouver dans le dédale de déviations. Une situation dont le collège communal a pris conscience. Ces derniers jours, en concertation avec les services et les entreprises en charge des différents chantiers, des solutions ont dès lors été cherchées.

Objectif, améliorer les parcours piétons et la signalisation des chantiers. “L’amélioration de la signalisation est en cours de finalisation. Des panneaux additionnels, plus grands et plus explicites, vont compléter le dispositif existant. Certains seront ancrés au sol car le déplacement des panneaux par certains usagers est l’un des soucis constatés ces derniers jours. Une attention toute particulière sera accordée aux déviations pour les piétons et les cyclistes.”

Un couloir piéton pour accéder au TEC

Ensuite, le phasage des travaux de la rue de la Houssière et du square Roosevelt a été repensé. “En concertation avec l’entreprise chargée des travaux de la rue de la Houssière et du square Roosevelt, nous avons obtenu qu’un couloir piéton soit réalisé d’ici la semaine prochaine entre la place Léopold, la rue de la Houssière et jusqu’aux bureaux du TEC. Cela permettra aux bureaux du TEC et aux commerces situés sur la place Léopold de bénéficier à nouveau de manière sécurisée du flux de piétons.”

Le collège a également fait savoir aux entrepreneurs que dès que des portions significatives en chantier étaient finalisées et sécurisées, elles devaient être ouvertes aux différents usagers. On rappellera que la ville a l’obligation de finaliser les travaux avant la fin de cette année au risque de perdre d’importants subsides européens. Un risque qui justifie le lancement de plusieurs chantiers de manière simultanée.

”Il convient d’insister sur le fait que toutes les entrées de ville donnant accès à des rues commerçantes et à des parkings couverts sont ouvertes à la circulation des automobilistes, des navetteurs, des cyclistes et des piétons. Aucun axe de pénétration majeure dans les rues commerçantes de la ville n’est fermé et les bus circulent, contrairement à ce que l’on peut parfois lire sur les réseaux sociaux.”

Plus de travaux privés pendant plusieurs mois

Comme nous l’avions déjà annoncé, la ville a également décrété un moratoire afin d’interdire le lancement de chantiers privés dans les mois à venir, afin de ne pas ajouter de chaos au chaos. “Et compte tenu de certains chantiers en cours, autres que ceux liés aux voiries communales, le collège communal a décidé de postposer la réfection de la rue de Bertaimont (égouttage et pavage), qui ne fait pas l’objet des mêmes délais d’exécution que le square Roosevelt et la place Nervienne.” Ce qui permettra donc de maintenir tous les grands axes de pénétration au centre-ville ouverts et accessibles.

Si les travaux sont jugés nécessaires et ont vocation à embellir le centre-ville en rendant certains espaces plus attrayants et plus conviviaux, cette période de chantier impacte fortement les commerçants de la place Léopold et de la rue de la Houssière, notamment. “Le collège communal a ainsi décidé de mettre en place une aide financière exceptionnelle à destination de ces commerces qui depuis dix ans subissent les désagréments du chantier de la gare (chantier SNCB) et, depuis quelques semaines, les travaux de la place Léopold, de la rue de la Houssière et du square Roosevelt. Un courrier reprenant les démarches à suivre va leur parvenir d’ici les prochains jours. Tout comme l’aide reçue à Mons durant le Covid par les commerçants, elle sera très significative.”

Le centre-ville de Mons est en travaux. Et c'est peu dire. ©E.B.

Des aides aux commerçants et un stationnement partiellement gratuit

Enfin, le collège communal a également décidé de prendre une mesure de soutien aux commerces et à leurs clients. À partir du 17 avril 2023 et jusqu’à la fin de l’année, les deux premières heures de stationnement seront gratuites dans les parkings couverts de la ville (rue d’Havré et rue de la Halle) et en voirie (avec billet d’horodateur, lequel comprendra d’office les deux premières heures gratuites. Le parking du piétonnier, géré par Indigo, devrait lui aussi être concerné. Les négociations sont en voie de finalisation pour qu’il offre les mêmes avantages.

”Cette mesure a pour objectif d’inciter tout un chacun à venir en ville et à faire ses courses dans les 700 commerces du centre-ville montois. Elle a un coût qui sera compensé par d’autres postes dans le budget communal. Le contrôle de rotation des emplacements en voirie sera renforcé pour que cette mesure touche le bon public. Les travailleurs sont ainsi invités à se rendre dans les parkings alternatifs prévus.”

La ville estime que “compte tenu de toutes ces avancées, il n’y a plus aucune raison de penser que l’accès au centre-ville peut être compliqué par tous les travaux en cours. A contrario, compte tenu de la mise à disposition d’un parking gratuit et alternatif à la place Nervienne (rue du Curoir, 120 places), jamais le centre-ville n’aura été aussi attractif en termes de stationnement.”

Une campagne de communication avec une carte actualisée reprenant les chantiers et les nombreux parkings, les sens de circulation et les voies d’accès au centre et à ses rues commerçantes a été réalisée et fera l’objet d’une large diffusion sur tous les canaux de communication de la Ville et auprès des commerçants. Les gardiens de la paix ainsi que les agents de la gestion centre-ville sont également informés et sensibilisés aux différents dispositifs mis en place.