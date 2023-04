Toit&Moi licencie son directeur, Pierre Claerbout, pour motif grave : ce dernier contestera cette décision devant la justice

”Il s’agit d’une affaire de personne. Par respect pour la dignité de chacun, je ne ferai pas plus de commentaire”, explique Marc Darville (PS), président de la structure. Ce dernier confirme malgré tout l’information de Sudinfo selon laquelle un vote à bulletin secret a permis d’aboutir à ce verdict. Un verdict qui ne passe pas du tout auprès du principal intéressé et de son avocat, Me Olivier Rijckaert.

”La messe était déjà dite”

Ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à parler de “simulacre de démocratie” et envisage des actions en justice. “Nous sommes scandalisés par la décision prise par Toit&Moi”, insiste l’avocat. “Nous sommes allés au conseil d’administration pour être entendus mais en réalité, nous n’avions pas encore fait un pas dans la salle que la messe était dite. La décision a été prise il y a déjà plus d’un mois.”

Et de poursuivre : “Rien ne justifie cette décision. Nous nous attendions à prendre connaissance de faits étayés, de témoignages. Mais il n’y a absolument rien dans le dossier. Mon client était en maladie ces deux dernières semaines. On pouvait s’attendre à ce que son absence libère la parole des uns et des autres, que des psychologues, des avocats soient mis sur le dossier. Mais non, pas du tout. Il n’y a rien de tout ça.”

”Scandalisés”, Pierre Claerbout et son conseil n’entendent pas en rester là. “Si l’on souhaite licencier quelqu’un, si les choses ne fonctionnent tout simplement plus, il y a d’autres façons de faire. Un licenciement pour motif grave, c’est la plus humiliante et la plus dommageable des façons de procéder. Il n’y a aucune indemnité, des sanctions au chômage et un motif infamant sur le C4. On ne recourt à cela que si l’on a un dossier bétonné !”

Contestation devant le tribunal et plainte pour diffamation

Les deux hommes attendent désormais le courrier de notification et contesteront cette décision devant le tribunal du travail, sur le fonds et sur la forme. “On envisagera également une plainte au pénal, contre Toit&Moi et les administrateurs, pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Avant même que mon client ne sache ce qui lui était reproché, des administrateurs en informaient la presse.”

Pour rappel, on reprochait à Pierre Claerbout des propos déplacés, des SMS envoyés tardivement dans la nuit ou encore des gestes inappropriés à l’égard du personnel féminin. À ce stade, la décision de Toit&Moi reste interne et n’appartient qu’au conseil d’administration. Pierre Claerbout n’est pas inquiété par la justice, bien qu’une procédure ne puisse pas être exclue.