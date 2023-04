Le relais pour la vie de Mons recherche des bénévoles

Pour célébrer et mettre à l’honneur les personnes qui se battent quotidiennement contre la maladie, celles qui ont vaincu le cancer, rendre hommage à celles qui ont perdu le combat ou simplement lutter, tous ensemble, contre ce fléau, un relais pour la vie sera une nouvelle fois organisé à l’hippodrome de Ghlin les 13 et 14 mai prochains. Objectif, faire mieux que l’an dernier.

En 2022, ce sont 939 participants, 35 équipes, 140 battants qui s’étaient mobilisés pour récolter près de 54 872 euros au profit de la recherche. Pour faire de l’événement une nouvelle réussite cependant, des bénévoles sont toujours recherchés. “L’an dernier, nous en avions 30 qui s’étaient inscrits et c’était vraiment tout juste”, explique Matteo Capasso, responsable des bénévoles pour le relais pour la vie de Mons.

”Il est toujours difficile d’estimer les besoins mais une trentaine de personnes, c’est effectivement un minimum. On a besoin de gens le vendredi, notamment, pour le montage du chapiteau mais c’est plus compliqué pour tout le monde, entre l’école, le travail ou le reste. On aimerait ne pas devoir faire appel à une équipe professionnelle et ainsi économiser cette dépense.”

Entre six et dix personnes sont recherchées exclusivement pour cette tâche. “On tente de faire un maximum le vendredi, que 90 % du montage soit terminé. Cette année, peut-être plus que les autres, on se dit que recruter des bénévoles sera plus compliqué : l’événement tombe le dernier week-end des congés de Pâques donc certains seront peut-être encore à l’étranger. Et c’est, en plus, le week-end de la fête des mères.”

Toutes les bonnes âmes sont pourtant les bienvenues. “Ne serait-ce que deux heures en matinée, en après-midi ou en soirée. C’est toujours ça de pris ! Chaque coup de pouce sera apprécié. Les personnes ne doivent pas nécessairement être disponibles tout le week-end.” Les personnes désireuses de rejoindre l’aventure peuvent prendre contact via le 0493/13 96 61 ou via rflmons.r.benevoles@gmail.com.