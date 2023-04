Ciply revit grâce à son comité des Fêtes

Grâce à son comité des Fêtes Ciply se redynamise véritablement sous l’impulsion de plusieurs citoyens engagés. “Il y a un véritable renouveau à Ciply. Alors que le village était assez vieillissant, de nombreuses nouvelles familles s’y sont installées. Le comité des Fêtes a alors vu le jour afin de redynamiser le village et permettre aux gens de faire connaissance. Nous organisons en ce sens des festivités pour Halloween, un Bingo, des brocantes, une fête des voisins et plein d’autres choses. Les habitants aiment sortir pour se retrouver. Cela se ressent lors de nos activités qui augmentent leur affluence d’année en année”, indique Isabelle Michel, trésorière du comité des Fêtes de Ciply.

Comme dans de nombreux autres villages, les habitants de Ciply ont eu droit à leur grande chasse aux œufs en ce week-end de Pâques. Un événement qui prend tellement d’ampleur qu’il devra peut-être déménager à l’avenir. “Pour ce week-end, nous avions une soixantaine d’enfants inscrits à notre grande chasse aux œufs organisée sur la place du village. Nous avons dû limiter les places à cause du manque d’espace disponible. À mon avis, nous allons devoir l’organiser ailleurs l’an prochain pour pouvoir accueillir tout le monde”, poursuit Isabelle Michel.

Outre la grande chasse aux œufs, le comité des Fêtes organise chaque année sa brocante annuelle. Elle prend place tous les deuxièmes dimanches de juillet. D’autres nouveautés sont également ajoutées chaque année pour divertir et redynamiser le village. Pour cette année, c’est une balade gourmande qui fera son apparition.

“Un parcours de six kilomètres sera proposé lors de la balade gourmande. Tout au long du tracé prévu, des étapes seront prévues afin de faire découvrir des producteurs locaux. La ferme Bauvois de Mesvin sera notamment présente et permettra de déguster leurs fromages. D’autres découvertes seront proposées tout au long de la balade. Nous essaierons également d’organiser une petite activité à chaque étape pour séduire les plus petits également”, confie Isabelle Michel.

L’ensemble des habitants sont donc les bienvenus lors de ces diverses activités, pensées pour les petits comme pour les grands. Cette première balade gourmande sera organisée le 21 mai prochain. L’ensemble du programme concocté par le comité des Fêtes de Ciply est à découvrir sur la page Facebook : Ciply Party.