La BIFF night de retour à Mons : une nuit pour frissonner devant un grand écran

Cet événement, on le doit au Pop and Clap Ciné-Club qui est constitué d’une vingtaine de jeunes cinéphiles de la région. “C’est un petit retour aux sources le retour de cette nuit du fantastique”, explique Maxime Dieu, qui fait partie de l’encadrement du ciné-club relancé l’année dernière et qui en est à l’origine. “On avait lancé ça dans le début des années 2000 avec le ciné-club de l’époque et je me suis dit que ce serait chouette de retenter l’expérience.” après avoir organisé plusieurs séances uniques, il s’agit de leur premier gros événement.”

Au programme de cette (ré) édition, quatre films qui figurent au programme du BIFFF qui a débuté ce mardi : Vesper Chronicles de Kristina Buozyte et Bruno Samper, Bonne Conduite de Jonathan Barré, Evil Dead Rise de Lee Cronin et The Loneliest Boy in the World de Martin Owen.

La présentation sera assurée par Azz l’épouvantail et l’événement sera animé par les zombies de la Puck company. Pour les survivants, le café et les croissants sont offerts au petit matin.

Tarif : 28 euros (24 pour les étudiants. Infos et réservations sur le site du Plaza.