Deux millions d'euros finalement dégagés pour rénover la route d'Obourg

Dans un courrier adressé à un citoyen soucieux et dont nous avons pu prendre connaissance, on apprend du cabinet du ministre que des travaux devraient être entrepris en 2024. “Lors de l’élaboration du Plan Infrastructure et Mobilité pour Tous, l’administration n’avait pas repris la route d’Obourg dans ses priorités. Il n’y avait donc pas de budget prévu pour une réhabilitation en profondeur de cette voirie”, lit-on.

La route d'Obourg est en piteux état. Elle va finalement être refaite. ©AVPRESS

”Fin 2022, lors de la présentation du bilan de mise en œuvre du PIMPT, le ministre Henry a proposé d’ajouter une ligne budgétaire de deux millions d’euros dans la liste des projets géolocalisés afin de pouvoir intervenir de façon pérenne sur ce tronçon. En date du 15 décembre dernier, le Gouvernement Wallon a validé cette proposition d’ajout. Afin de respecter la trajectoire budgétaire du PIMPT et afin de pouvoir lancer les études nécessaires pour cette réhabilitation, ce projet a été planifié en cohorte 2, avec un engagement budgétaire en 2024.”

En attendant, le cabinet précise encore que l’administration “intervient avec ces différents baux et marchés afin d’assurer la sécurité des usagers.” Si la réfection n’est pas prévue dans l’immédiat, son annonce reste malgré tout une excellente chose. “C’est très positif”, souligne Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la mobilité à Mons. “Avec le collège communal, nous avions régulièrement écrit pour formuler une demande de réfection auprès du cabinet.”

Et d’ajouter : “J’avais moi-même insisté auprès du ministre pour cette rénovation car il s’agit d’un axe structurant, hyperemprunté tant par les usagers doux que par les automobilistes. C’était, selon nous, une priorité. Je suis très heureuse que le ministre ait pu nous entendre sur ce dossier.”

Route industrielle : pas de travaux prévus dans l’immédiat

Les coups de gueule concernant l’état déplorable de la route industrielle sont, à l’instar des crevaisons de conducteurs malchanceux : nombreux. Il faut écrire qu’entre les nids-de-poule et les déformations de la voirie, mieux vaut être bon pilote. De quoi irriter, à juste titre, les usagers qui empruntent quotidiennement (ou même occasionnellement) ce tronçon particulièrement fréquenté, qui relie Nimy-Maisières à Obourg-Havré.

”Ça fait deux fois que j’y éclate un pneu. Même la bande de gauche devient impraticable dans les deux sens”, peste une internaute sur Facebook. “Je l’emprunte tous les jours pour aller travailler et c’est catastrophique. Lorsqu’il pleut, on ne voit pas les ornières et lorsqu’il fait sec, il faut slalomer pour les éviter.” Malheureusement, la situation ne devrait pas s’améliorer puisqu’à ce stade, la réfection de la voirie n’est pas prévue pour demain.

”On a en revanche un projet de rénovation de la bande cycliste qui y a été aménagée”, nous précise Serge Toussaint, porte-parole du SPW. On se souviendra que les lieux avaient été le théâtre d’un dramatique accident, coûtant la vie à Pierre Darquenne, officier de police qui se rendait à vélo sur son lieu de travail à La Louvière. Trois ans après son décès, une piste cyclable avait finalement été aménagée et inaugurée.

”Tout est encore à l’objet d’étude. Le temps que cette phase d’étude soit clôturée et le marché lancé, rien ne sera fait avant la fin de cette année, voire début d’année prochain. Pour le reste, rien n’est prévu pour l’instant”, poursuit le porte-parole. Bonne nouvelle pour les cyclistes donc, un peu moins pour les automobilistes qui devront ouvrir grand les yeux, éviter autant que possibles les trous… Et compter sur un peu de chance.