Il pleut dans les locaux de la police fédérale de Mons : Éric Thiébaut réclame des réparations urgentes

Si on n’ira pas jusqu’à dire qu’entre les Belges et la pluie, c’est une grande histoire d’amour, on ne peut nier qu’elle fait partie de notre (quasi) quotidien. Mais lorsque celle-ci s’invite sur le lieu de travail, difficile de relativiser. Les agents de la police fédérale de Mons, située avenue Mélina Mercouri, en savent quelque chose. Depuis quelque temps déjà, il pleut dans leurs bureaux. Et aucune réparation ne semble être à l’ordre du jour.