Mons : un individu condamné à un total de 110 mois d’incarcération arrêté par la police

Après identification formelle de l’individu, il est apparu que plusieurs condamnations totalisant 110 mois d’incarcération, soit plus de 9 ans, nécessitaient son arrestation par nos Services de Police. Incendie volontaire, coups et blessures volontaires, vol, infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, abus de confiance, la liste de ses méfaits est longue. Des faits pour lesquels l’individu n’avait jamais purgé ses différentes peines de prison.

Dès lors, après avoir recoupé ces diverses informations, l’équipe PUMAS a procédé à l’interpellation de l’individu qui a été transféré sans délai vers la prison de Mons afin d’y être écroué. “Les Patrouilles Urbaines Montoises d’Appui et de Sécurisation mènent un travail préventif et proactif sur l’ensemble du territoire montois, ils y offrent plus de sécurité aux citoyens grâce à une présence et une visibilité accrues”, a commenté la zone de police dans un communiqué.

Cette arrestation est une belle preuve de leur efficacité.