Pro Vélo a quitté ses conteneurs à la gare de Mons !

Après l’occupation de locaux provisoires aux abords de la gare – une occupation qui aura tout de même duré plus de 10 ans ! – Pro Velo Hainaut, soutenu par la Ville de Mons, a donc investi ses nouveaux locaux. “Situé à seulement 200 mètres de la gare, le lieu fait toujours office de point vélo SNCB pour les navetteurs qui souhaitent effectuer une petite réparation sur leur vélo”, précise-t-on du côté de Pro Vélo.

Cette installation s’accompagne en plus de nouveaux horaires : les Montois peuvent désormais bénéficier de nos services aussi le week-end puisque l’accueil et l’atelier sont ouverts du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (à l’exception du mardi matin) et le samedi de 10 à 17 heures “En outre, grâce à l’atelier participatif Bike Repair Social Club, en résidence au Hub tous les dimanches, il est désormais possible d’effectuer une réparation sur son vélo 7 jours sur 7.”

Un gros plus lorsque l’on connaît la politique volontariste de la ville de Mons de pousser les Montois et touristes à opter pour un mode de déplacement plus doux. “Pour celles et ceux qui réfléchissent à leurs prochaines vacances, c’est nouveau, l’association propose une petite librairie dédiée au tourisme à vélo. En tant que Centre de Coordination National de l’EuroVelo pour la Belgique, Pro Velo conseille sur les itinéraires et réseaux cyclables belges et européens.” Des livres, guides et cartes ou encore l’équipement nécessaire à la préparation d’un voyage à vélo inoubliable sont également disponibles.

Notons encore que “pour fêter ce nouveau tournant dans son histoire hennuyère”, Pro Velo convie les Montois à une inauguration festive le vendredi 28 avril. L’occasion aussi pour les curieux de découvrir le travail des professionnels et artisans montois qui ont participé à la transformation des lieux dans une réflexion durable, respectueuse de l’environnement, en lien avec les valeurs de l’association,