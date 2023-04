L’Épicerie du Cœur organise sa deuxième marche solidaire contre la précarité : plus de 250 participants sont espérés

”Créée en septembre 2019, l’Épicerie du Cœur a pour objectif de promouvoir la solidarité en faveur des plus démunis résidants au sein d’une des 19 communes de Mons”, explique Phuong Luu, gestionnaire. L’ASBL prépare et distribue des colis alimentaires pour 300 familles. Chaque colis comprend trois repas équilibrés par personne, ce qui représente plus de 2000 rations par semaine.

Et ces chiffres pourraient bien continuer à gonfler. “Les besoins sont de plus en plus grands. C’est pour cette raison que nous organisons, pour la deuxième année consécutive, cette Marche du Chœur en vue de récolter des fonds.” Concrètement, deux circuits seront proposés : une boucle de 5 kilomètres et une boucle de 7 kilomètres. Les départs sont libres et seront donnés entre 9 heures et 17 heures.

”Les deux parcours proposeront quelques passages incontournables : les cascades d’Hyon pour le parcours de 7 km et l’arbre de la Liberté pour celui de 5 km. Cette marche se veut ludique et décontractée : il n’y a ni chronomètre ni compétition, chacun va à son propre rythme. Nous avons également pensé aux plus jeunes : ils auront l’occasion de prendre part à une animation sur le parcours des 5 kilomètres, spécialement pensée et conçue pour eux.”

En pratique, notons qu’il faudra débourser cinq euros pour prendre le départ (c’est gratuit pour les moins de 12 ans). Et pour soutenir davantage encore la lutte contre la précarité, les participants sont également invités à offrir une denrée non périssable le jour de l’événement.

”À l’issue de la marche, les participants auront l’occasion de prolonger ce moment convivial. Petits en-cas sucrés, salés et boissons seront proposés à la vente, pour les marcheurs ou toute autre personne qui souhaiterait marquer son soutien par sa seule présence.” Les bénéfices récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à l’ASBL.