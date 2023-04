Les habitants de Saint-Symphorien mobilisés contre le projet éolien de Luminus

Un projet dont les riverains avaient déjà exprimé leur désaccord dans le passé. Malgré tout, après quelques modifications, Luminus l’a à nouveau soumis à enquête publique. À quelques heures de son terme, les riverains témoignent de leur désemparement quant à la succession de projets éoliens dont ils ne veulent pas.

Plusieurs points du dossier inquiètent particulièrement les riverains. En plus des problèmes habituels concernant le bruit, la valeur immobilière, les nuisances pour la faune et la flore et la détérioration du cadre de vie, la proximité des éoliennes et des habitations n’a pas de quoi réjouir les habitants, que du contraire…

“Nous sommes déjà entourés par trois parcs éoliens : l’un à Harmignies, un autre à Estinnes et un dernier à Villers-Saint-Ghislain. Une distance minimale entre tous les parcs doit toutefois être respectée et ce n’est pas le cas ici. La distance par rapport aux habitations n’est pas non plus aux normes. Nous avons également peur des inondations. Luminus prétend que le béton utilisé pour la mise en place des éoliennes, n’aura pas d’impact à ce niveau-là. Nous avons cependant des doutes. J’ai déjà vécu plusieurs inondations lors de fortes périodes de pluie, rajouter du béton ne peut en rien améliorer cela”, indique Stéphanie Detournay, habitante de Saint-Symphorien mobilisée contre le projet éolien de Luminus.

En plus de ces différents manquements, les habitants tiennent à voir leur cimetière des Anglais entrer dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. Une reconnaissance qu’ils craignent ne pas obtenir à cause des éoliennes. “Le cimetière est classé au patrimoine de Wallonie et une demande est en cours pour le faire entrer au patrimoine de l’UNESCO. Je crains que le projet éolien ne compromette cette demande en cours. Cette reconnaissance pourrait avoir de nombreux impacts positifs pour le village, il serait donc dommage de compromettre tout cela”, poursuit Stéphanie Detournay.

Pour toutes ces raisons, les citoyens ont transmis de nombreuses lettres de réclamation auprès de l’administration communale de Mons pour s’opposer au projet. Si cela ne suffit pas, ils se tiennent prêts à aller plus loin pour que ces éoliennes ne voient pas le jour. “Nous n’avons aucune action prévue pour le moment. Nous espérons que la Ville de Mons et la Région wallonne resteront cohérentes dans leur décision”, conclut Stéphanie Detournay.