”Beaucoup de gens sont demandeurs, on sent un certain engouement autour de notre projet”, témoignent Matteo Capasso et Toni Bellé, à la tête de l’Amicale de Ghlin. “De moins en moins de choses sont organisées dans les villages alors que les habitants sont enthousiasmes.”

Une réunion destinée à présenter les aspirations des deux amis et à rallier les bonnes âmes se tiendra de ce fait le 9 mai prochain, à la salle Calva de Ghlin entre 17 heures et 19 heures. “C’est ouvert à tous, on attend un maximum de personnes. Qu’il s’agisse de groupes d’amis souhaitant s’impliquer dans ce carnaval, de groupes d’ailleurs souhaitaient y prendre part ou simplement de volontaires prêts à donner un coup de pouce.”

Si aucune date officielle n’est encore avancée, l’on sait que le carnaval de Ghlin se tiendra dans le courant du mois d’avril 2024. “On organisera des soumonces 15 jours avant, et finalement le carnaval sur un jour. On sait qu’il faudra peut-être un peu de temps pour réellement relancer la machine mais de nombreux citoyens et commerçants sont déjà derrière nous et nous soutiennent. On est par ailleurs à la recherche de sponsors.”

Gilles, groupe de fantaisie,… La composition des différents groupes reste, là encore, à déterminer. “Aucune porte n’est fermée, on attend d’y voir plus clair, notamment après la réunion du 9 mai”, souligne le duo. Appel aux volontaires désireux de perpétuer un folklore qui s'est un peu perdu à Ghlin.