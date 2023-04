Les caisses des librairies plus vides que jamais : “les paiements par carte nous rendent la vie difficile”, témoigne une gérante à Cuesmes

”Je suis libraire depuis le 1er décembre 2007. À l’époque, de très nombreux clients payaient en liquide”, se souvient-elle. “Aujourd’hui, sept clients sur dix environ paient par carte, parfois même juste un journal. Je sais que les banques sont de moins en moins nombreuses et que ce n’est simple pour personne mais cette situation ne nous aide pas, que du contraire.” Du passage pourtant, il y en a dans cette librairie de village.

Des gains difficiles à honorer

”La crise covid a empiré la situation car les gens ont été invités à payer par Bancontact aussi souvent que possible afin de limiter les contacts. Ces habitudes sont restées… Nos caisses, elles, sont restées vides. Ce lundi, un client a gagné un bonus de 500 euros et nous n’avons pas su lui payer son dû. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Nous nous mettons à leur place. Cet argent, ils aimeraient l’avoir aussi vite que possible.”

Mais la gérante est contrainte de prendre des coordonnées et de rappeler le client une fois les liquidités rassemblées. Ce qui peut, parfois, prendre plusieurs jours. “Ils ne sont pas toujours très contents mais nous leur expliquons la situation. Dans la majorité des cas, ils comprennent que nous ne sommes pas responsables. La loterie ne nous octroie pas une enveloppe de liquidité. Jusqu’à 1000 euros, il nous revient de gérer l’octroi des gains.”

Indispensable Bancontact

Supprimer l’appareil Bancontact n’est, par ailleurs, pas une solution envisageable. “Ce serait une aide car sa location me revient à près de 270 euros par mois. J’ai réfléchi à la possibilité de le supprimer et de ne proposer qu’un paiement via application bancaire mais plus de 60 % de ma clientèle est âgée. Elle ne dispose pas toujours d’un téléphone ou d’une connexion internet. Je me mets à sa place et ne peux pas la pénaliser.”

Impossible également de se passer des jeux de loterie, qui représentent au moins un tiers de l’activité de la librairie. “Notre seule solution semble résider dans le fait de continuer à nous diversifier – mais encore faut-il avoir les idées et la possibilité de le faire – et surtout, d’informer, de sensibiliser nos clients au paiement en liquide, pour les petits comme pour les plus gros montants. Nous savons que certains seront réceptifs et comprendront notre position, mais pas tous.”

Avec le risque, si des efforts ne sont pas consentis, de renforcer les difficultés et, à terme si celles-ci deviennent insurmontables, de contribuer à la fermeture d’un service de proximité indispensable à la vie des villages.