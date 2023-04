Interpellation d’une manifestante sur le piquet de grève Delhaize de Mons : la police réagit et justifie son intervention

Ce mercredi après-midi, la zone de police de Mons-Quévy a tenu à réagir à cette interpellation. “Il s’agit, pour nous, d’apporter un éclairage au citoyen quant au rôle du policier et aux procédures en vigueur dans le cadre d’une décision de justice signifiée par un huissier”, explique la responsable communication de la zone. “Nous comprenons tout à fait l’émoi que peut générer une intervention policière dans un contexte de concertation sociale sensible pour les grévistes. Cependant, la mission des policiers se doit d’être menée dans le respect des prescrits légaux.”

Et de détailler ces missions au regard du contexte de ce mercredi. “Le policier a pour mission d’accompagner les huissiers sur les lieux où ils doivent signifier et faire appliquer une décision de justice. D’où la présence de policiers ce matin aux côtés de l’huissier. Ce dernier est tenu d’identifier les personnes auxquelles il doit signifier une décision de justice. C’est donc dans ce contexte que les policiers ont procédé au contrôle d’identité sur les lieux. Il s’agit donc d’une procédure tout à fait classique. La législation prévoit en effet l’obligation de présenter ses documents d’identité au policier qui le demande.”

La police précise cependant que les choses ne se sont pas tout à fait déroulées dans le calme. “Sur place l’huissier s’est présenté devant un groupe de personnes dont une a refusé d’obtempérer et a adopté un comportement troublant l’ordre public. Face à cette situation nos services n’ont eu d’autre choix que de ramener la personne en nos locaux conformément à la législation en vigueur.” On rappellera cependant que cette arrestation n’a pas été particulièrement longue, la permanente arrêtée sur le coup de 10 heures ayant pu rejoindre le piquet et ses collègues aux alentours de midi.