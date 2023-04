La démolition des tours de la Cité du Coq, à Jemappes, aura lieu avant la fin de cette année

”La déconstruction des tours de la cité du Coq, à Jemappes, est un projet de longue haleine que nous nous étions engagés à mener durant cette mandature”, rappelle Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Ces bâtiments ne correspondent plus aux normes de notre époque et renvoient à une urbanisation d’un autre temps.” Difficile en effet de juger esthétique ces tours à appartements, construite à une époque où le logement social était surtout pensé en verticalité.

Nouveau projet en vue

Les procédures administratives sont désormais bouclées. La mise en œuvre d’une décision prise il y a pratiquement quatre ans va pouvoir débuter. “Si tout se passe comme prévu, les tours disparaîtront du paysage avant la fin de cette année. Ce sera un changement important dans le paysage urbain de Jemappes et du Grand Mons”, souligne encore le maïeur.

Dans la foulée, c’est un tout nouveau projet, “plus adapté au contexte et mêlant logements et espaces verts”, qui verra le jour. “Il sera plus verdoyant et plus qualitatif pour la population et les riverains. C’est donc une évolution positive pour ce quartier important de Jemappes et pour sa population. Cela fait par ailleurs partie des nombreux projets en cours sur Jemappes ; nouvel hôpital, centre de formation et nouvelle infrastructure sportive devant Mons Arena, création de nouveaux espaces verts…"

Du côté de l’immobilière sociale Toit&Moi, on souligne l’importance de l’événement. “À nous désormais d’écrire une nouvelle page pour ce quartier”, confirme-t-elle. Pour rappel, en 2021, une trentaine de logements étaient toujours occupés. Les occupants avaient reçu un avis d’expulsion prenant effet à la fin du mois de juin de cette même année.

Si l’espoir résidait dans le fait d’accélérer et de démolir lesdites tours fin 2021-début 2022, il aura finalement fallu attendre 2023 pour que le souhait se réalise.