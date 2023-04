Motion contre le projet Envirolead : une première réunion de travail ce jeudi

Ce jeudi, les discussions autour dudit projet se poursuivront dans le cadre d’une réunion de travail ayant pour objectif de mettre en œuvre la motion adoptée au sein des différents conseils communaux. Du côté du comité de riverains “Non à Envirolead, tous empoisonnés, tous concernés”, on s’étonne cependant de ne pas avoir été convié. “Les personnes qui seront présentes habitent peut-être à Ghlin mais ne font pas partie de notre comité. Elles sont membres d’un autre groupe”, regrette Cédric Marchale, porte-parole du comité.

Cédric Marchale, porte-parole du comité de riverains opposés au projet d'usine de recyclage de plomb Envirolead. ©E.B.

”Un contact a été établi entre l’échevin de l’urbanisme et l’un de nos membres mais la seule réponse donnée a été que ce n’est pas le collège qui était en charge des invitations mais l’administration. Malgré les engagements pris par la ville de Mons lors du conseil communal et le combat que nous menons depuis plusieurs mois pour informer, sensibiliser et alerter, nous devons constater que nous sommes évincés à la moindre occasion. Les promesses ne sont déjà plus tenues.”

Des propos dont la ville de Mons se défend. “Plusieurs riverains des quatre communes ont été conviés : deux du côté de Jurbise, un à Saint-Ghislain, deux pour Mons et un ou deux pour Quaregnon (la ville ne disposait pas avec précision de l’information ce mercredi, NdlR). Pour Mons, les habitants ne sont peut-être pas membres du comité “Non à Envirolead”, mais ceux de Jurbise et de Saint-Ghislain le sont. Nous ne comprenons donc pas où est le problème puisqu’ils mènent le même combat.”

La ville estime en effet que l’essentiel réside dans le fait de laisser des représentants citoyens participer aux échanges, sans pour autant qu’ils ne soient trop nombreux autour de la table, ce qui risquerait de rendre les échanges difficiles et donc peu constructifs. “Les citoyens montois qui assisteront à la réunion de travail de ce jeudi sont, par ailleurs, membres du comité d’accompagnement imposé par le permis accordé à l’usine.”

Le choix, arrêté après analyse de divers critères, s’est donc porté sur des citoyens ayant déjà exprimé clairement leur volonté d’être associés aux démarches et qui suivent de près le dossier. Un dossier qui, rappelons-le, concerne bien les habitants des quatre communes citées, les retombées éventuelles du projet ne se limitant pas à Ghlin exclusivement.