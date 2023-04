”J’en ai pour cinq minutes”, l’action coup de poing des personnes à mobilité réduite de Mons à l’attention de conducteurs peu scrupuleux

Concrètement, quelques places de stationnement pour personnes valides, au niveau de la Grand Rue à Mons, seront occupées par des fauteuils roulants. Accrochée à leur dossier, une pancarte “j’en ai pour cinq minutes.” Une phrase trop souvent entendue par les personnes porteuses de handicap. “Quand ce n’est pas cela, c’est “j’attends quelqu’un." On n’en peut simplement plus de ces excuses”, estime Franck Dupont, à l’initiative.

”L’idée, c’est de prendre ces personnes à leur propre jeu, de leur faire prendre conscience que ce n’est acceptable ni pour dix minutes, ni pour cinq, ni même pour 30 secondes. Le stationnement sur ces places est réglementé par la possession d’une carte spécifique, attestant d’un handicap. Personne n’a à s’autoriser le droit d’y stationner librement.” D’autant qu’en ville, le nombre de places dédiées reste bien inférieur aux besoins.

Selon notre interlocuteur, certains recensements font état de plus de 30 % de personnes à mobilité réduite à Mons (précisons que la notion de PMR est large : une femme enceinte, une personne avec une poussette, une personne en béquille… et que toutes ne bénéficie pas pour autant d’une carte de stationnement spécifique. “On tend même vers les 40 %. C’est énorme et on pourrait s’attendre à ce que les gens y prêtent attention. Mais non.”

En chaise roulante depuis quatre ans, Franck Dupont admet lui-même qu’il n’avait pas à ce point conscience des difficultés rencontrées lorsque la mobilité est entravée. “Si l’on arrive à sensibiliser dix personnes ce vendredi et que celles-ci ne stationnent plus jamais abusivement sur une place réservée, on pourra être extrêmement satisfaits.” L’idéal serait cependant de ne pas avoir à mener pareille action…