Les acteurs de l'aide à la jeunesse manifestent à Mons : ils réclament plus de moyens et des solutions pour les jeunes en danger

”Si t’attends une place en institution, le chemin sera long”, “Une famille d’accueil ? Tu l’as dans l’œil”, “Indifférence = enfant en souffrance”, “Si tu es en danger, tu devras patienter (longtemps)” peut-on notamment lire sur les affiches des manifestants. Le temps presse : dans notre arrondissement, ce sont actuellement 146 jeunes âgés entre 0 et 18 ans qui sont sans solution.

Les travailleurs du secteur de l'aide à la jeunesse se sont mobilisés ce jeudi sur la place de Mons. ©E. Brl.

”Manque crucial de moyens”

“Nous manifestons aujourd’hui pour signaler un manque crucial de moyens pour aider les institutions censées héberger des enfants qui restent en famille faute de place d’accueil, pour travailler sur la question du retour en famille de ces enfants ou pour justement éviter un placement”, explique Françoise Mainil, vice-présidente du tribunal du Hainaut, juge de la jeunesse et représentant de l’Union des Magistrat de la jeunesse en communauté française.

”À Mons, 18 % des enfants pour lesquels mesure de placement a été prononcée ne sont pas pris en charge. On sait qu’en restant en famille, à tout moment, un drame peut survenir. Faut-il en arriver là pour que le monde politique réagisse ?” Faute de place, il n’est pas non plus rare qu’un enfant se retrouve “parqué” à l’hôpital. “Les équipes hospitalières ont beau être formidables, elles ne sont pas là pour éduquer, pour veiller à l’épanouissement des enfants”, soupire véronique Pieters, avocate au barreau de Mons.

Quand l’hôpital “devient une prison”

”Le droit de nos jeunes n’est pas respecté. Et lorsqu’une place se libère, enfin, en institution, elle n’est pas toujours adaptée à la problématique rencontrée.” Du côté des hôpitaux aussi, on tire la sonnette d’alarme. “Nous accueillons en moyenne six enfants mais dès que l’un quitte la pédiatrie, un autre arrive”, souligne Sarah Simon, psychologue en pédiatrie au CHU Ambroise Paré.

Certains enfants “parqués” le sont depuis trois mois. “C’est insoutenable, ils sont en détresse psychique. Ils sont rassemblés dans une chambre commune, sans parents et avec des visites restreintes, ne peuvent pas quitter le service et ne sont pas scolarisés. Ce sont des enfants en souffrance, qui évoluent en dehors de la réalité. Ils sont tristes, en colère, désabusés. Pour certains, le milieu hospitalier devient une véritable prison.”

Car si un passage par l’hôpital peut avoir du sens, un séjour de longue durée, en revanche, n’est en général que la conséquence d’un système qui dysfonctionne. “Ils peuvent être accueillis dans le cadre d’une évaluation, pour faire le point sur leurs besoins. Mais ce temps d’observation ne devrait pas s’étaler au-delà de quelques semaines sans justification médicale.” Une carte blanche pressant le monde politique à prendre ses responsabilités afin de trouver des solutions a été signée par une série d’intervenants. Reste à espérer qu’elle trouvera écho au niveau politique.