La Saint-Hubert se prépare à Ghlin : bénédiction et rallye équestre au programme

C’est une petite tradition pour celles et ceux qui aiment leurs animaux : à Ghlin, en octobre prochain, il sera possible de faire bénir son animal. La cérémonie donne parfois lieu à une vive émotion chez certains participants, heureux de partager ce moment avec leur compagnon à quatre pattes, souvent des chevaux. Cette année, l’organisation souhaite par ailleurs voir plus grand.