L’Institut Saint-Luc de Mons accueillera le concours du meilleur élève chauffagiste

”L’objectif, outre le fait de valoriser le secteur, consiste à montrer le niveau de compétences, l’excellence et les savoir-faire que requiert le métier mais également de motiver élèves et professeurs en créant une émulation”, expliquent les associations. La première édition s’était tenue en 2018 à Ciney, la seconde à Couvin, la troisième à Bastogne et la dernière à Namur. Cette cinquième édition sera quant à elle organisée à l’Institut Saint-Luc de Mons.

L’appel à candidatures avait été envoyé aux écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont 12 écoles qui ont finalement accepté de relever le défi. “Deux élèves de chaque école, de 5e et 6e années professionnelle monteur sanitaire et chauffage, participeront en binôme au concours. Leurs compétences techniques et comportementales (qualité du travail en équipe) feront l’objet de l’évaluation par un jury de professionnels.”

Ce mercredi entre 9 heures et 15 h 30, les candidats devront donc venir à bout d’une épreuve technique sur base d’un schéma. Les résultats seront proclamés vers 17 heures, après délibération par le jury et débriefing avec les participants. Véritable vitrine pour les élèves qui y participent, ce concours n’aurait pas été possible sans l’association de nombreux partenaires. Citons les Instances Bassins Enseignement Formation Emploi du Luxembourg belge et de Namur, l’IBEFE Hainaut Centre, Constructiv, Techlink ou encore Ridgid.