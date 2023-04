L'application Black Track revient sur l'enquête du Dépeceur de Mons: l'enquête s'invitera même dans les foyers

Aujourd'hui, ce sont plusieurs miliers de personnes à travers le monde qui se replongent dans les plus grands cold case de l'Histoire. "170 affaires sont désormais répertoriées via l'application. Tous les continents sont concernés", confirme Gina Ranalli, co-conceptrice. Des dossiers les plus "anciens" aux enquêtes les plus récentes - citons en France l'affaire Delphine Jubillar ou la disparition de Nathalie Prince -, les amateurs du genre pourront se replonger dans des dossiers complets.

L'application Black Track revient sur les plus importants cold case de l'Histoire. ©D.R.

"Il y a eu un réel engouement autour de l'application mais il n'y a rien de malsain dans la façon dont les choses sont présentées. Il y a, au contraire, énormément de bienveillance. Certaines familles acceptent d'ailleurs de collaborer avec nous sur certains dossiers. Par ailleurs, les internautes peuvent apporter leur contribution en publiant simplement des messages de soutien."

Cet engouement a par ailleurs permis aux développeurs d'aller plus loin encore dans leur concept. "On lance désormais des actions de terrain. Grâce à la collaboration de commerçants, on rend à nouveau visible, dans chaque foyer, des histoires non élucidées. L'objectif étant de peut-être relancer un appel à témoins, obtenir de nouvelles informations,... Bien sûr, de notre côté, on se donne pour mission de vérifier les informations partagées et, en cas de pertinence, à la transmettre aux familles et aux autorités compétentes."

L'application Black Track revient sur les plus importants cold case de l'Histoire. ©D.R.

Après deux actions de terrain lancées en France, les équipes s'apprêtent à revenir sur le dossier du Dépeceur de Mons. "Il s'agit d'un dossier qui a déjà quelques années maintenant mais le mystère reste entier. Des éléments de contexte seront disposés ça et là, sur des boites à pizza, des sachets de pain, des emballages divers afin d'inciter les gens à accéder au dossier complet via l'application. Dans certains cas, les familles acceptent même d'être contactés directement par les internautes."

L'idée n'est évidemment pas de réveiller de douloureux souvenirs mais de permettre à chacun de comprendre - ou plutôt de tenter de le faire - les enjeux de certains dossiers particulièrement médiatisés. "Derrière tout cela, il y a un vrai travail journalistique. On ne laisse pas passer n'importe quoi", insiste Gina Ranalli. Pour celles et ceux qui préfèrent le son ou l'image à la lecture, bonne nouvelle : des podcasts et des vidéos seront à découvrir prochainement via l'application.