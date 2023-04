240 signatures et 30 lettres d’avis favorables remises pour le projet éolien de Saint-Symphorien qui continue donc de diviser

La proximité aux autres parcs éoliens et aux habitations ainsi que les nuisances sonores et visuelles étaient notamment relevées par les citoyens opposés au projet. Ils ne souhaitent également pas voir ces quatre éoliennes sortir de terre pour maintenir les chances du cimetière des Anglais de rentrer au patrimoine de l’UNESCO.

Des arguments pas toujours fondés selon la coopérative Émissions zéro. “Lors d’une réunion citoyenne organisée le 6 avril dernier, seul un habitant s’est opposé assez virulemment au projet éolien car il estimait qu’il était incompatible avec le cimetière militaire. Ce dernier a pourtant remis un avis positif moyennant la plantation d’arbres pour limiter les nuisances visuelles”, explique Xavier Gillon, membre de la coopérative Émissions zéro. “Normalement, des recommandations invitent à séparer deux parcs éoliens d’au moins 2,5 kilomètres. Ce n’est cependant qu’une recommandation qui n’est d’ailleurs pas toujours respectée. Pour le projet de Luminus, la distance au parc d’Estinnes est de 3,2 kilomètres. La recommandation est donc respectée. Le village de Saint-Symphorien ne sera pas non plus entouré de parcs éoliens puisqu’il n’en existe actuellement qu’un. Les autres ne sont qu’au stade de projet et n’aboutiront pas tous.”

Un argumentaire qui a su convaincre de nombreux habitants puisqu’une pétition en faveur du projet a recensé 240 signatures. 30 lettres d’avis favorables ont également été rédigées. “Un accord avec Luminus et la coopérative Émissions zéro a été obtenu pour qu’une de ces éoliennes soit citoyenne et donc gérée exclusivement par cette dernière”, indique Xavier Gillon. “Ce projet d’éolienne citoyenne est pour nous super important.”

En rendant l’éolienne aux citoyens, Luminus permet donc au fournisseur Cociter de bénéficier de l’énergie produite. “Cociter est le fournisseur wallon d’énergie renouvelable créé par les coopératives citoyennes. Il est monté de 6 000 à 10 000 clients l’année passée à cause de la crise de l’énergie. Cociter est en effet le seul fournisseur wallon à avoir plafonné ses prix cet automne et hiver derniers. Les surplus de bénéfices sont actuellement distribués aux 10 000 ménages clients à travers leur facture de régularisation.”

Les actions de la coopérative ne se limiteront d’ailleurs pas là puisqu’elle ambitionne de créer, dans le futur, un parc d’éoliennes citoyennes. “Nous souhaitons que l’énergie renouvelable se développe mais également qu’il y ait une propriété citoyenne. Notre volonté est donc de créer nos propres parcs éoliens. Pour le moment, nous sommes encore trop petits et commençons seulement à nous professionnaliser. Les grands groupes ont également déjà réservé des terrains auprès d’agriculteurs depuis 5 voire 10 ans, limitant donc notre champ d’action. Il est donc, pour l’instant, déjà important d’obtenir une éolienne citoyenne. À terme, nous envisagerons la création de nos propres parcs éoliens”, conclut Xavier Gillon.