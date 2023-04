Deux heures de stationnement gratuit à Mons : Mons en Mieux veut pérenniser la mesure

Elle n’a donc, a priori, pas vocation à être maintenue au-delà de ces prochains mois. Du côté de Mons en Mieux pourtant, on y est favorable. “S’il s’agit d’une bonne mesure, permettant de faire revenir du monde en ville, pourquoi ne pas la pérenniser ?”, questionne Georges-Louis Bouchez, chef de groupe. “Soit elle est limitée dans le temps et il s’agit d’une mesure davantage électoraliste, soit la politique menée actuellement en matière de stationnement ne porte pas ses fruits. Il serait alors judicieux de revoir le plan de mobilité.”

Des parkings plus petits mais plus nombreux

Et de préciser sa pensée : “On nous répète à l’envi qu’il ne faut plus de voitures en centre-ville. Mais à côté de ça, on pousse les automobilistes à y stationner gratuitement. Il y a une incohérence flagrante. Ce que nous, nous proposons, c’est la création de parkings en entrée de cœur de ville. Gérés par des partenaires privés, ils seraient limités à peu de places, une centaine au maximum.”

Objectif, aux yeux de MeM, que les automobilistes y délaissent leur véhicule et utilisent ensuite des transports alternatifs. “S’ils sont munis d’un ticket prouvant qu’ils abandonnent leur véhicule en entrée de ville, on peut imaginer leur donner accès, gratuitement, à une navette de bus, des vélos partagés, pourquoi pas des taxis. Ce que l’on propose, c’est une certaine mixité et des choix plus logiques en matière de mobilité.”

"Nous sommes fiers de cette mesure"

Des arguments et une proposition balayés d’une main par la ville de Mons. “Cette mesure de gratuité n’est absolument pas contradictoire avec le plan de mobilité puisqu’elle permet d’accentuer la rotation des véhicules en ville. La gratuité des parkings couverts favorise le stationnement longue durée de ceux qui veulent rester plus longtemps. Car dans les faits, les gens peuvent rester plusieurs heures et on leur déduit les deux premières heures.”

Et d’ajouter : “Nous sommes fiers de cette mesure car Mons est la seule grande ville historique et commerçante belge à proposer une telle mesure en surface et en parking couvert. Nous évaluerons bien sûr la mesure avant la fin de l’année mais nous constatons déjà avec plaisir qu’elle a été très bien accueillie et fait l’objet de très nombreux partages sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c’est un effort majeur car le manque à gagner est important pour la ville.”

Quant à la possibilité de créer des parkings en entrée de ville, le collège communal s’étonne. “Une fois de plus, nous constatons que l’opposition a une guerre de retard sur le Collège et qu’elle ne dit pas les choses concrètement : un parking vient d’être créé en entrée de ville, à la rue du Curoir, et il est gratuit. Pour le reste, où donc l’opposition souhaite-t-elle mettre les siens ? Quels bâtiments veut-elle démolir ? Sur quel site existant ? Mystère. Nous n’avons jamais eu de réponse. Or, quand on prétend vouloir gouverner une ville, il y a un moment où il faut dépasser les slogans pour rentrer dans le concret.”