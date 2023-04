Festival de printemps à Mons : la météo a joué les trouble-fêtes

Le festival de printemps s’était ouvert le 24 mars dernier et se clôturait ce dimanche sur une note de déception. Et pour cause : les conditions météorologiques n’ont pas vraiment été au beau fixe. Entre les températures plus que frisquettes, les bourrasques et les pluies presque incessantes, difficile de trouver la motivation pour prendre un peu de hauteur en grande roue.