Aide financière aux commerçants du quartier de la gare de Mons : “un montant forfaitaire n’est pas la meilleure des solutions”

”Il n’est pas question pour nous de nier la souffrance et les difficultés des commerçants de ce quartier”, insiste Nicolas Martin. “Mais compte tenu de la nécessité de procéder au réaménagement du square Roosevelt avant le 31 décembre prochain, au risque de perdre les subsides européens, nous n’avions d’autre choix que d’opter pour une cohabitation des deux chantiers pour une période de trois mois.”

"De la panique"

Sur les bancs de l’opposition, ce mardi au conseil communal, Mons en Mieux a pointé du doigt des responsabilités mais le groupe a surtout regretté que l’aide se traduise par un montant forfaitaire. “On a l’impression que tout a été décidé dans la panique. Si nous sommes favorables à cette aide, nous sommes dubitatifs quant à sa mise en œuvre. L’uniformité ne rend pas justice aux besoins et réalités diverses que l’on rencontre sur le terrain”, regrette Georges-Louis Bouchez.

Soutenu par Emmanuël Tondreau et Francis Collette, ce dernier a regretté que des critères comme le loyer, la superficie commerciale, le chiffre d’affaires ne soient pas pris en compte. “Nous avons pris nos responsabilités pour tenter de soutenir les commerçants et avons entendu leurs demandes en limiter au maximum les démarches administratives nécessaires”, précise Nicolas Martin.

Le même processus que pour les aides covid

”Nous nous sommes basés sur le modèle utilisé par tous les niveaux de pouvoir dans le cadre de la crise covid, et donc principalement sur les codes NACE. Ce règlement avait, à l’époque, était approuvé par le conseil communal et validé par la tutelle. Ce qui nous permet de prévoir une liquidation rapide des montants auprès des commerçants bénéficiaires.”

Le maïeur a encore souligné l’importance de cette aide – 12 500 par commerçant, donc – en la comparant avec l’aide octroyée dans le cadre du chantier du tram à Liège, géré par la Région wallonne. “Il s’agit de désagréments longs de plusieurs années et le montant maximal était de 9500 euros. On parle ici de 12 500 euros, pour trois mois. On ne peut pas dire que la ville sous-estime la nécessité d’aider les commerçants.”

Rappelons, malgré tout, que ceux-ci ont, en majorité, estimé l’aide insuffisante au regard des désagréments subis depuis près de dix ans, chantier SNCB oblige.