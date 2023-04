La TeamGrosLard lance un concours pour définir le goût de sa future bière

Une nouvelle bière et un nouveau concept pour le festival TeamGrosLard qui collabore avec la brasserie du Borinage sur ce projet. “Alors que nous pensions contacter la brasserie du Borinage pour collaborer sur la création d’une bière pour la TeamGrosLard, c’est elle qui est revenue vers nous pour nous proposer un partenariat. Nous avons évidemment accepté et nous sommes réunis à de nombreuses reprises afin de faire un choix d’arôme pour notre future bière. Nous voulions garder comme composant de base, un aliment que tout le monde a déjà mangé dans sa vie. La brasserie du Borinage se chargeait quant à elle d’orienter notre choix en fonction de ce qu’il était possible de faire. C’est ainsi que nous nous sommes portés vers la violette et la couille de singe”, indique Julien Malaise, fondateur de la TeamGrosLard.

La bière lauréate sera donc choisie en fonction des préférences des citoyens. Ils seront invités à se rendre à la bibliothèque de Saint-Ghislain pour voter pour leur favorite. “Lors du concours, les participants recevront une capsule de bière qu’ils devront déposer dans l’urne représentant leur bière favorite”, poursuit Julien Malaise. “C’est une première pour nous, nous ne savons donc pas à quoi nous attendre en termes d’affluence. Nous espérons évidemment qu’un maximum de personnes s’y rendra.”

Une phase de test, donc pour le concours mais également pour la bière de la TeamGrosLard. Cette dernière sera, dans un premier temps, disponible uniquement lors du festival de la TeamGrosLard. Si la demande l’impose, elle pourrait finir à la vente. “Nous restons prudents. Vu que c’est une première, nous ne savons pas du tout comment cela sera perçu et souhaitons donc attendre avant de la commercialiser”, conclut Julien Malaise.

Une fois que les citoyens auront choisi leur bière favorite, la TeamGrosLard annoncera la date de son futur festival organisé en été. Si son breuvage séduit, elle envisage peut-être de multiplier les collaborations pour, pourquoi pas, aboutir sur un alcool à l’effigie de la TeamGrosLard.