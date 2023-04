Le conseil communal de Mons vote une motion en soutient aux travailleurs Delhaize: Mons en Mieux estime qu'il ne s'agit pas d'un débat communal

Via cette motion, les élus réclament auprès de la direction de Delhaize "une vraie procédure" de négociation avec les syndicats afin de chercher d'autres solutions que la franchisation et le maintien des acquis sociaux en cas de franchisation. Auprès du gouvernement fédéral, ils insistent sur la nécessité d'inciter les partenaires sociaux à se mettre autour de la table pour "nettoyer les commissions paritaires dans le secteur afin d'évite rle shopping entre les commissions vers le moins-disant social" et d'analyser comment empêcher "ces pratiques de contournement du droit social" par les grandes entreprises et groupes internationaux.

À la région wallonne, il est demandé de soutenir les travailleurs et de déterminer la meilleure façon de lutter contre cette franchisation. À Mons, la motion soumise par le PS, Ecolo et le PTB a été votée par l'ensemble des élus, à l'exception de Mons en Mieux, qui estime que le débat se relève pas de l'intérêt communal. "On a l'impression d'être aux nations unies ici, on parle de tout, tout le temps, avec des élus qui n'ont pas les contacts, la connaissance permettant un débat de qualité", souligne Georges-Louis Bouchez.

"Discutons aussi des Ouïghours ou de l'intelligence artificielle !"

"J'aimerais sincèrement que l'on écarte de l'ordre du jour les points sur lesquels le conseil communal n'a pas de pouvoir. Ce qui permettrait, au passage, de racourcir la longueur nos débats", a-t-il ironisé. "Si l'on justifie l'intérêt de cette motion par la présence d'un Delhaize à Mons, alors discutons également de la situation des Ouïghours puisque certains de nos citoyens sont d'origine chinoise, ou de l'intelligence artificielle puisque Google est installé chez nous."

Et d'insister: "Que chacun reste à son niveau de pouvoir. On présente ici une motion pour attirer l'attention d'élus membres des mêmes partis: Pierre-Yves Dermagne (PS), Elio Di Rupo (PS) ou Georges Gilkinet (Ecolo). Si vous avez quelque chose à leur dire, profitez du premier mai pour le faire mais ne déposer pas une motion! Arrêtons le cirque !" De son côté, Nicolas Martin a rappeler que la présence d'un Delhaize sur le territoire montois, et donc l'organisation d'une grogne des travailleurs, soutenus par les syndicats, avait déjà donné lieu à quelques "débordements."

Milieu de semaine dernière en effet, une syndicaliste était embarquée par la zone de police de Mons après qu'un huissier soit allé à la rencontre des manifestants. "Tout cela peut avoir un impact sur l'espace public. Je me suis d'ailleurs rendu sur place. Il n'est pas anormal que la ville, à l'instar d'autres grandes villes, se positionne dans ce dossier", a insisté Nicolas Martin. La motion a donc finalement été adoptée, bien que sans unanimité.