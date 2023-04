21 entreprises de Mons-Borinage regroupées autour d’un projet de “symbiose industrielle” : la décarbonation de leurs activités est le principal enjeu

Le projet est encore tout frais. En octobre dernier, dans le cadre du plan de relance et de la stratégie Circular Wallonia, l’intercommunale IDEA bénéficiait auprès de la Région wallonne d’un subside de 500 000 euros, destiné à animer et à piloter une démarche de “symbiose industrielle.” Mené auprès des PME et des grandes entreprises installées au sein du zoning de Ghlin-Baudour, le projet doit leur permettre de mutualiser les expériences en matière d’énergie, de gestion des ressources et des déchets ou encore d’utilisation de l’eau,…