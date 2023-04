830 000 euros pour rénover les infrastructures de l’USC Jemappes

Ce dernier sera utilisé dans le cadre de travaux de démolition et pour la reconstruction de six nouveaux vestiaires au rez-de-chaussée, complétés d’une buvette à l’étage. “L’infrastructure actuelle est vieillissante, plus conforme et trop petite pour pouvoir accueillir les joueurs et les parents dans de bonnes conditions”, signale-t-on du côté de la ville de Mons.

En parallèle à cette nouvelle infrastructure, cette dernière entend également investir dans un nouveau terrain pour les jeunes. Plus précisément, le projet présenté par le club et validé par le collège communal montois comprend : la construction, la démolition et la reconstruction de nouveaux vestiaires à proximité du bloc existant, la mise en conformité de la buvette existante et sa transformation en salle de réception, et l’extension de la buvette avec la création d’un secrétariat et d’un nouveau bloc sanitaire.

“L’équipe première évolue en P2 et ambitionne toujours la montée en P1 via le tour final alors qu’une deuxième équipe évolue en P4”, précise Mélanie Ouali, échevine des sports. “Une dynamique très positive souffle actuellement sur le club dont le nombre d’affiliés grandit d’année en année, il était donc important de leur offrir un cadre adapté. Le montant global du projet s’élève à 830 000 euros.”

Le bourgmestre, Nicolas Martin, rappelle quant à lui que le club de foot de Jemappes est loin d’être le seul à avoir bénéficié d’un joli coup de pouce financier. “Sur l’ensemble de la mandature, nous avons largement soutenu l’ensemble du monde sportif montois. C’est important car ce secteur concerne 15 000 Montois actifs dans nos clubs. Rien qu’en football, ce sont les infrastructures de Cuesmes, Hyon, Mesvin, Ghlin (AS et LC), Jemappes, Mons-Nord (terrains d’Obourg et Nimy), et Saint-Symphorien qui auront été soutenues et rénovées. Sans oublier les autres sports (rugby, hockey, athlétisme, tennis club d’Havré…).”

De quoi ravir les responsables de clubs mais également les utilisateurs.