Création d’un pôle scolaire sur le site des Grands Prés à Mons : une nouvelle étape vient d’être franchie

Les trois partenaires sont donc désormais officiellement propriétaires de ce terrain d’une superficie de deux hectares et 12 ares. Montant de la transaction : 1,54 million d’euros. Il accueillera, à terme, une école secondaire (l’école du Futur, actuellement située en centre-ville, y déménagera car elle se sent trop à l’étroit dans ses locaux actuels), une école fondamentale, une crèche de 42 places, gérée par le CHU Ambroise Paré, ainsi qu’un hall sportif.

Objectif du projet, offrir aux Montois un pôle d’enseignement complet, basé sur un programme d’établissement commun et concentré sur un même lieu, en dehors du centre historique de Mons qui ne permet pas d’implanter pareilles infrastructures. “C’est une nouvelle étape importante dans ce dossier important”, se réjouit Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons.

”Créer une nouvelle école est un événement très rare en Wallonie et dans le pays. Le besoin d’étoffer notre offre de service dans ce quartier en plein développement est réel. Des logements sont encore attendus dans les prochains mois et années. Le quartier des Grands Prés est désormais très attractif pour les familles qui sont toujours plus nombreuses à s’y installer. En effet, quelque 3 000 travailleurs gravitent autour de ce site qui comprend des commerces, les bureaux et de grandes structures publiques.”

Pascal Lafosse (PS), député provincial en charge de l’enseignement poursuit : “L’acquisition du terrain avec nos deux partenaires est une première étape importante pour la construction du futur pôle scolaire. Il s’agit d’un projet ô combien porteur pour l’avenir des familles du Grand Mons, mais pas seulement : celles du Borinage seront tout autant concernées. L’implantation du pôle n’ayant pas été choisie au hasard."

La Province de Hainaut est partie prenante du dossier. Ici, Pascal Lafosse signant les documents. ©D.R.

En effet, ce quartier est aujourd’hui une extension contemporaine de la ville historique. Il sera d’ailleurs desservi par le futur Bus à Haut Niveau de Service d’ici 2026 et dont l’objectif principal sera de décongestionner la N51, reliant Mons à Boussu, et de permettre aux familles de toute la région de fréquenter ce pôle scolaire en profitant d’un service de transports en commun adapté.

La revalorisation complète des berges de La Haine sera également opérée avec l’aménagement d’un Jardin des Expositions de 2,8 hectares sur lesquels seront installés des aires de jeux, un espace de work-out et un plan d’eau, le tout accessible aux PMR, aux enfants et aux poussettes.