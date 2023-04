Face aux critiques, le Relais pour la Vie de Mons fait marche arrière et n’organisera pas son lâcher de ballons

En effet, sur les réseaux sociaux notamment, plusieurs internautes se sont offusqués de cette pratique, que l’on sait néfaste pour l’environnement et extrêmement dangereux pour les animaux. Une fois en altitude en effet, ceux-ci éclatent en morceaux et retombent au sol. Ingérés, ils deviennent nocifs, voire mortels, pour les oiseaux, les animaux marins ou encore les vaches, moutons et chevaux qui broutent nos prairies.

Un membre de Natagora donnait donc l’alerte, rapidement soutenu par des dizaines d’autres internautes désireux de conscientiser les équipes de l’événement caritatif des dommages consécutifs de cette pratique symbolique. “Nous en avons discuté en réunion et la décision a rapidement été prise de ne pas maintenir ce lâcher de ballons”, nous confirme Gabin Goffinet, président.

”C’est quelque chose qui a déjà eu lieu au sein d’autres relais mais chez nous, cela aurait été une première. Nous sommes limités dans nos moyens et dans les possibilités. Nous avons donc décidé de ne pas remplacer l’activité par une autre proposition.” Pour Christine Limbreck, coordinatrice du Relais pour la vie de Mons, l’annulation pure et simple s’imposait.

”On tient évidemment compte des remarques. On ne peut toujours être au courant de tout, ou avoir conscience de tout. C’est dommage que cela ait été si loin, il suffisait de venir nous en parler en privé. Mais au niveau de la Fondation, la décision était limpide et ne s’est pas fait attendre. Nous avons à cœur de respecter la nature et, plus globalement, la vie.” Les personnes ayant réservé un ballon ont été prévenues.

Pour autant, si cette activité très symbolique n’aura pas lieu, un hommage appuyé aux battants, aux disparus, aux accompagnants, aux chercheurs, aussi, sera rendu tout au long de l’événement, organisé les 13 et 14 mai prochain à l’hippodrome de Ghlin. La remise du chèque clôturera celui-ci.