La destruction des nids de frelons asiatiques désormais prise en charge par les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre

En à peine cinq ans, ils se sont invités et installés durablement chez nous. Ils, ce sont les frelons asiatiques, véritables cauchemars pour apiculteurs et, plus globalement, pour la biodiversité, l’insecte n’ayant pas de prédateur connu chez nous. La destruction des nids (ils peuvent émettre jusqu’à 500 fondatrices !) est dès lors primordiale. Et pourtant, jusqu’ici, le coût de cette intervention était un frein pour bon nombre de ménages.