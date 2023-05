Ils ont braqué des magasins et des stations-service à Erquelinnes le 4 octobre 2021, à Honnelles les 22 et 24 septembre 2021, et à Quévy, le 29 septembre et le 9 octobre 2021.

Leur quête d’argent facile s’est arrêtée le 21 octobre 2021 à Feignies, dans le Nord de la France, en matinée. Très tôt, ils avaient braqué une librairie à Frameries et une boulangerie à Bavay. C’est une dame, interpellée par la présence d’hommes cagoulés dans une voiture qui roulait feux éteints, qui a appelé la police. Ils ont été arrêtés dans la maison d’un des prévenus.

Dix ans pour le chef de bande

Jeudi, la cour a confirmé la peine de dix ans de prison infligée par le tribunal correctionnel à Y.B, coupable de neuf vols avec violence, d’une extorsion, d’une tentative de vol, de trois recels et de participation à une association criminelle.

Y.Z, condamné pour proxénétisme aggravé à Lille, voit sa peine passer de huit à sept ans de prison ferme. Le jeune homme espérait sortir de prison, ce ne sera pas le cas.

M.E.Y, le plus jeune de la bande, en aveux d’un vol avec violence, commis le 24 septembre 2021 à Honnelles, est condamné à trois ans de prison avec sursis. Toutefois, la probation est supprimée en raison notamment du déménagement du prévenu dans le Grand-est. Le jeune homme a fait preuve d’amendement, présentant ses excuses aux victimes. Le sursis n’est plus assorti de conditions.

Les autres peines sont confirmées : 5 ans avec sursis pour la moitié de la peine pour N.Z, acquittement pour S.K et 3 ans avec sursis pour I.B.

Les braqueurs, des gamins de cité, étaient âgés de 18 et 20 ans au moment des faits. Ils n’ont pas hésité à utiliser des armes pour braquer des commerçants, dont certains ont gardé de graves séquelles psychologiques. Ils ont émis des regrets, trop tardifs, mais la gravité des faits a incité la cour a être ferme.