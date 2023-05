Mons Street Party : les cultures urbaines sous toutes leurs formes

Un véritable plongeon dans la Street Culture, voilà ce que propose Mars ces 6 et 11 mai. Dans le cadre de la cinquième édition de l'événement Mons Street Party, le centre culturel a une nouvelle fois fait confiance et laissé carte blanche aux associations montoises actives dans le domaine pour organiser un temps fort festif, accessible à tous. Le résultat ? Une multitude d’activités et d’animations proposées sur deux jours pour découvrir les cultures urbaines au sens large.