21 millions d’euros octroyés pour les projets du CPAS de Mons : les chômeurs longue durée, les jeunes parents et les bénéficiaires du RIS en profiteront

Dans le cadre du projet “Territoire Zéro Chômeurs de longue durée”, le CPAS pourra compter sur une enveloppe de près de 12 millions d’euros. “C’est un projet pilote qui profitera à une centaine de chômeurs de longue durée”, précise Marie Meunier (PS), présidente du CPAS. “Nous sommes pour l’instant en train de constituer une cellule, composée d’un chef de projets, d’un coordinateur et de deux assistantes sociales.”

Pour le CPAS, il s’agit d’un nouveau public. “Mais on va partir du modèle utilisé dans le cadre de l’insertion professionnelle de nos bénéficiaires. L’idée, c’est de vraiment partir de la personne : ce qu’elle a comme compétence, ce qu’elle souhaite développer. Les participants au projet seront alors formés et remis à l’emploi auprès d’associations et d’entreprises partenaires via l’obtention de contrat à durée indéterminée.” Le projet est ciblé exclusivement sur l’entité de Jemappes.

A contrario, le projet “Devenir Parents”, qui profite d’une enveloppe de 361 350 euros et qui s’apparente également à une nouveauté pour le CPAS, ne se limitera pas à un territoire strictement défini. “C’est un projet pilote qui vise à aider les jeunes qui émargent au CPAS à assumer leur parentalité et à se réinsérer professionnellement”, poursuit la présidente. Porté par l’Université de Mons, le projet sera mené en collaboration avec le CPAS de Frameries et le CPAS de Binche.

”On parle ici de jeunes âgés entre 15 et 29 ans. Certains n’ont pas eu le temps de découvrir le monde de l’emploi avant d’être parent. L’objectif sera donc de coller à une réalité pour leur permettre d’entamer ou de continuer une vie professionnelle tout en conciliant la vie de famille.” Là encore, le projet sera mené jusqu’en 2027. Deux enveloppes complémentaires sont encore accordées au CPAS.

L’une pour poursuivre la réinsertion professionnelle des bénéficiaires du RIS (6,4 millions d’euros), la dernière pour poursuivre le projet Recyclerie, un projet qui vise à former et à réinsérer professionnellement les demandeurs d’emploi à travers la collecte et la revalorisation d’encombrants collectés sur le territoire du Grand Mons.