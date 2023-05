Projet de maternité commerciale à Mons : les travaux de 13 bâtiments se terminent, un appel aux nouveaux commerçants est lancé

Le sujet divise assez profondément les Montois. Certains estiment que le centre-ville jouit d’un certain renouveau. D’autres, nostalgiques d’une époque où de grandes enseignes occupaient encore le piétonnier, persistent et signent en le considérant comme “mort” et “déserté.” Pour autant, difficile de nier que ces dernières années, de nombreux petits commerces indépendants ont ouvert leurs portes.