20 millions d’euros accordés à l’Université de Mons pour mener différents projets de recherche

Pour l’Université de Mons, 16 projets du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et 6 projets du Fonds Social Européen (FSE) ont été acceptés dans des domaines aussi variés que l’Immunologie-infectiologie-vaccinologie, l’éco-conception de plastiques à partir de déchets, l’agroalimentaire, la médecine des réseaux et des systèmes, les protéines végétales et alternatives, la décarbonation, la production industrielle innovante et intégrée, l’accompagnement de porteurs de projets ainsi que la valorisation de la recherche.

”Les résultats sont très positifs”, souligne le Professeur Ruddy Wattiez, à l’origine de plusieurs projets FEDER acceptés, vice-recteur à la Recherche, à l’Innovation et à l’Entrepreneuriat. "Je tiens à féliciter nos chercheurs, dont les projets sont associés aux portefeuilles WAL-IMAGIN, Phénix, MedReSyst, Decarbowal, Wal’Prot, Up-Plastic, WI³NING, Néo-Hub ou encore Mirvalis. Ces projets s’inscrivent dans des thématiques importantes pour le développement de la Région Wallonne et notre Université y joue un rôle primordial.”

Au niveau des projets FSE, les recherches toucheront des domaines variés tels que l’inclusion, l’entrepreneuriat, l’enseignement et la formation en alternance, la créativité ou encore la sensibilisation à la déficience intellectuelle. Pour porter aujourd’hui ces recherches, l’Université de Mons peut compter sur ses UMONS Innovation Centers, qui constituent un réseau unique en Belgique autour d’une même Université. Ces partenaires reconnus pour leur excellence dans leurs domaines respectifs ont tissé des liens très étroits avec l’UMONS autour de la promotion de l’innovation et de l’entreprenariat.

Notons que L’UMONS est chef de file pour deux projets : le projet “FEDER UP_PLASTICS” et le projet Mobilisation inclusive (Mob’IN). Le premier bénéficiera d’un financement à hauteur de 943 075 euros et a vocation à développer des matériaux circulaires et fonctionnels à partir de sources de matières premières telles que les sous-produits d’huiles et protéines végétales ou animales, le CO2 ou les déchets plastiques de construction en vue de les transformer et les réutiliser.

Le second, financé à hauteur de 401 981 euros, vise à lutter contre le non-recours aux droits et services des familles en situation de pauvreté et/ou d’exclusion sociale.