Les vignes du Chant d’Eole épargnées par les Saints de Glace : “On peut souffler un peu même si le chemin reste là jusqu’aux vendanges”

”Chaque année en cette période, nous vivons avec le stress de voir le gel détruire nos bourgeons”, explique Hubert Ewbank, CEO du Domaine. Il y a une dizaine de jours, les tours antigel avaient d’ailleurs dû être allumées. Plus de peur que de mal finalement puisque les bourgeons n’étaient pas encore sortis. “C’est vraiment une bonne nouvelle car ces dernières années, nous n’avions pas été épargnés.”

Une période critique vient donc de se terminer. Mais les équipes le savent, elles ne sont pas encore au bout de leur peine. “Nous regardons les prévisions météorologiques chaque jour. Nous entrons désormais dans une autre phase sensible : le développement des maladies dans la vigne. Le temps humide est propice au mildiou ou à l’oïdium, même s’il est bénéfique pour les nappes phréatiques et nous assure de bonnes réserves d’eau en vue de cet été. Nous surveillons donc nos vignes avec attention, même si elles sont pour l’instant toutes saines.”

À ce stade, il est encore bien trop tôt pour juger de la qualité des vendanges, qui n’interviendront que mi ou fin-septembre. “Nous avons effectué un très bon travail cet hiver avec la taille et le palissage (attacher les tiges de la plante à une structure afin de structurer la vigne et améliorer son rendement, NdlR) des vignes. Les bourgeons sont bien sortis, nous en sommes déjà à la troisième feuille.”

Reste donc désormais à attendre des conditions météo plus favorables. “Nous espérons profiter du soleil en juin, au moment de la floraison, pour nous assurer de belles et nombreuses grappes. On peut dire que nous sommes bien partis mais que le chemin reste encore loin et que nous ne sommes pas à l’abri de connaître des pertes. Ces dernières années, les vignerons wallons n’ont pas été épargnés.”

Les orages et les grêles sont notamment un danger important pour les récoltes à venir. Crier victoire maintenant serait donc vraiment prématuré.